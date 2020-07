Jovem abusa de menor em colégio na Guarda

Um jovem, de 22 anos, foi detido por inspetores da Polícia Judiciária da Guarda por abusar sexualmente de um menino, de 12, institucionalizado num colégio.



A PJ descobriu o crime sexual durante a investigação de uma tentativa de homicídio que aconteceu no mesmo colégio, em finais de junho. O agressor abusava do menino desde pelo menos o mês de maio. O suspeito foi presente a um juiz do Tribunal da Guarda, que lhe determinou prisão preventiva. A PJ procura saber se o agressor fez mais vítimas.



