Jovem acaba esfaqueado em discussão na noite de Portimão

Um jovem inglês, de 24 anos, foi esfaqueado, este domingo de madrugada, na avenida Tomás Cabreira, praia da Rocha. A vítima foi transportada em estado grave para o Hospital de Portimão, enquanto o agressor se colocou em fuga. A PSP esteve no local, mas a investigação passou para a alçada da PJ.

Ao que apurou o CM, a vítima apresentava três lesões no corpo causadas, ao que tudo indica, por uma faca. A agressão aconteceu num dos acessos da principal artéria da praia da Rocha ao areal, pela 01h29 de ontem, próximo da zona dos bares.

Foram populares que se encontravam nas imediações que deram o alerta às autoridades. Estes aperceberam-se de um desentendimento entre dois homens, verificando depois que um deles tinha sido agredido com uma arma branca.

Após esfaquear o jovem, o agressor fugiu de imediato do local. Quando a PSP de Portimão lá chegou, já não encontrou o rasto do suspeito, até porque as testemunhas não tinham muitos dados sobre as características físicas do agressor. A arma do crime também não foi encontrada.

O jovem ferido foi assistido pelos bombeiros e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Barlavento do INEM e depois transportada para o Hospital de Portimão, em estado considerado grave.

Devido aos contornos do crime, a investigação está agora a cargo da PJ, que procura localizar o suspeito.