Jovem acusado de matar segurança de discoteca de Coimbra conhece sentença

Ismael Soares foi abatido com 14 tiros à porta da Avenue Club.

Por Lusa | 07:27

Um jovem acusado de matar um homem com 14 tiros à porta de uma discoteca em Coimbra, em 2017, conhece esta quinta-feira o acórdão do coletivo.



O caso remonta a 8 de janeiro de 2017, quando o Júnior Souza terá disparado 14 tiros contra um homem de 30 anos, Ismael Soares, tido como segurança informal no Avenue Club, depois de se ter gerado uma discussão seguida de agressão entre a sua namorada e a gerente daquela discoteca de Coimbra.



Nas alegações finais, o Ministério Público pediu a pena máxima - 25 anos de prisão - para o arguido, atualmente com 22 anos.



"O senhor quis matar" Ismael Soares, disse a procuradora do Ministério Público (MP), frisando que o atirador quis também "ofender corporalmente" a namorada da vítima mortal do incidente, Élida, antiga dirigente da Associação de Estudantes Cabo-Verdianos da Universidade de Coimbra.



Nas alegações, o defensor do alegado homicida, João Palmeirão, que também representou o padrasto deste, por impossibilidade do seu advogado estar presente, disse que a pena máxima preconizada pelo MP para o arguido principal "é exagerada".



Durante o julgamento, o arguido sublinhou que foi o seu amigo que conduzia o carro - testemunho em que o MP baseia parte da acusação - que o instigou a disparar e que lhe deu uma arma, que tinha no veículo. Alcoolizado e sob o efeito da cocaína, referiu que estava "com raiva" de Ismael Soares e "farto das suas humilhações".



A leitura do acórdão do Tribunal de Coimbra está marcada para as 16h00.