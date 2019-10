Jovem acusado de roubar a própria mãe enviou mensagem em vídeo à CMTV. Vanda vai ver as imagens do filho já a seguir no Rua Segura

Vanda Lopes, a mãe que denunciou o próprio filho e a namorada deste por alegadamente terem assaltado a sua pastelaria, em Odivelas, vai marcar presença no programa Rua Segura, às 00h30, naOs jovens enviaram uma mensagem de vídeo em exclusivo ao, imagens essas que a progenitora vai ver pela primeira vez e comentar, em direto naFrancisco, de 16 anos, estava dado como desaparecido desde o dia 4 deste mês e a única vez que voltou a ser visto pela família foi através das imagens de videovigilância do estabelecimento, na madrugada de terça-feira, a fugir com mais de três mil euros em dinheiro.Francisco e B., ambos com 16 anos, estão a ser procurados pelas autoridades policiais por suspeita do assalto. Apesar de serem menores, já são imputáveis e podem vir a responder em tribunal pelo furto.