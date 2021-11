O Ministério Público deduziu acusação contra um suspeito, de 19 anos, que violou um menor com um grau elevado de autismo numa escola profissional e também num ginásio.Os factos ocorreram entre janeiro e maio na cidade do Porto, sendo que o arguido responde agora por três crimes de violação. A acusação - divulgada esta quinta-feira pela Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto - dá conta de que a vítima, de 17 anos, e o arguido chegaram a ser colegas na mesma escola. Foi nesse local que ocorreu o primeiro ataque.O menor voltou depois a ser violado no ginásio que tanto ele como o suspeito frequentavam. O operário da construção civil foi detido já em maio pela Polícia Judiciaria do Porto e está desde então em prisão domiciliária. Tem já cadastro por este tipo de crimes.