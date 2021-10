Jovem agredido à facada em noite violenta no Funchal

O entusiasmo com a reabertura das discotecas resultou em diversas ocorrências onde foram reportadas cenas de violências em vários pontos do Funchal, na ilha da Madeira.Houve relatos de desacatos ocorridos na zona turística a Oeste, mas também no calçadão Sá Carneiro e Avenida do Mar. O Jornal da Madeira dá conta de que um jovem foi agredido à facada e teve de ser socorrido pela Cruz Vermelha sendo depois transportado para o jornal.A noite na via pública foi marcada por "muito aparato e muitos distúrbios".Imagem de máscara ensaguentada foi captada nas imediações da discoteca Vespas.