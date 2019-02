Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem agredido à saída de discoteca em Lisboa

Vítima não conseguiu explicar os motivos do ataque que imputou ao vigilante de segurança privada.

Por S.G.C. | 08:36

Um jovem de 20 anos foi agredido este domingo à porta de uma discoteca na avenida Fontes Pereira de Melo, no centro de Lisboa. A vítima teve de ser transportada para o hospital para ser assistida.



Segundo contou o jovem à PSP, alertada para o local pelas 07h00, foi agredido pelo segurança do espaço de diversão noturna. Mas não houve detenções. A vítima não conseguiu explicar os motivos do ataque que imputou ao vigilante de segurança privada.



Com vários ferimentos, principalmente hematomas e cortes na zona do rosto e boca, o jovem foi assistido no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A PSP está a investigar a agressão.