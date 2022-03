A GNR identificou um homem, de 35 anos, que agrediu na madrugada do passado domingo um jovem de 20 anos numa discoteca em Amares, Braga. A vítima ficou com o nariz partido.O jovem, que trabalha num bar, deslocou-se a um estabelecimento de diversão noturna para se juntar a um grupo de amigos e quando estava ao balcão do espaço foi abordado pelo dono de um outro bar de Amares, que o agrediu a soco. O jovem ficou com o nariz partido e foi de imediato transportado para o hospital.