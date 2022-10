Um jovem foi agredido com um martelo, esta quinta-feira, numa escola da Figueira da Foz.O Incidente aconteceu depois de a vítima destruir o telemóvel da agressora com um martelo.Quando a Polícia chegou ao local já só estava o jovem agredido, que foi transportado para o Hospital Distrital da Figueira da Foz.Todos os envolvidos estão identificados, mantendo-se a PSP atenta a eventuais desenvolvimentos, nomeadamente através do Programa Escola Segura.