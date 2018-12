Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem agredido em Oliveira de Azeméis sai do coma

Agressor, Filipe Costeira, tem historial de violência e foi suspenso pela escola.

Por F.M. | 09:43

O jovem de 17 anos espancado por um colega de escola junto à EB 2,3 de Cucujães, Oliveira de Azeméis no dia 30 de novembro, já saiu do coma.



"O André tem vindo a acordar, já abre os olhos, mexe a perna e os dedos, mas agora resta-nos esperar para ver como vai evoluir e perceber se vai ficar com sequelas", explicou ao CM Marcos Martins, pai do jovem.



"Só espero que o meu filho possa recuperar", acrescentou.



O agressor, Filipe Costeira, também de 17 anos, tem historial de violência e foi suspenso pela escola.



A festa de Natal da EB 2,3 de Cucujães foi substituída por uma missa.