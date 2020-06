Jovem agredido na via pública em Vila do Conde

A mãe de um jovem de 15 anos apresentou queixa, no domingo, na PSP contra outros dois jovens que agrediram o seu filho, na rua Senhora da Bonança, em Vila do Conde. As agressões foram gravadas em vídeo e depois foram partilhadas nas redes sociais, o que originou uma onda de revolta.













O caso aconteceu na quinta-feira. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram a vítima a ser agarrada, em várias ocasiões, por um dos jovens enquanto um outro lhe dava socos e pontapés.