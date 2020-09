Jovem agride e ameaça de morte ex-companheira com arma

A GNR deteve um homem, de 25 anos, por agredir, injuriar e ameaçar de morte a ex-companheira, de 29, em Santo Tirso. A detenção aconteceu na sequência de uma investigação por violência doméstica.



Em comunicado, a GNR explica que após a separação o agressor começou a perseguir a mulher, exibindo-lhe uma arma de fogo. Foram feitas duas buscas, a casa e ao carro do suspeito, e apreendida uma pistola alterada. O detido, já com antecedentes criminais, foi presente ao Tribunal de Matosinhos. Ficou com termo de identidade e residência e proibido de se aproximar da casa da vítima.

