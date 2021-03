Um homem, de 28 anos, foi detido pela PSP de Aveiro depois de provocar desacatos num supermercado e por ter agredido um dos elementos policiais com um pontapé no peito - num momento em que já estava algemado.



A situação ocorreu na quarta-feira. A patrulha foi acionada depois de o detido ter tentado furtar bebidas do interior do estabelecimento, do qual tentou fugir várias vezes, mesmo já estando perante a presença da PSP.

Ver comentários