Jovem agride polícia e acaba na cadeia

Um homem de 23 anos, com ano e meio de prisão para cumprir por agressões a um PSP, em 2016, foi quinta-feira apanhado em Rio de Mouro, Sintra, e entregue à cadeia de Lisboa.As agressões ocorreram quando uma patrulha tentou travar (por duas vezes) uma festa de aniversário com meia centena de pessoas na rua, na Rinchoa.O agressor, então com 19 anos, insultou e ameaçou os polícias. Tentou fugir a pé e empurrou e pontapeou um dos agentes, que ficou isolado e teve de receber tratamento hospitalar ao peito e pernas.O homem estava na altura com pena suspensa por um crime de roubo.