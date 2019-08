Jovem alcoólico dá facada à mãe

Um jovem de 21 anos esfaqueou nas costas a própria mãe, de 53, ao final da tarde de sexta-feira, no interior da casa onde ambos residiam, em Constance, Marco de Canaveses. O suspeito foi detido, sem oferecer resistência, e ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva.De acordo com fonte oficial da GNR - que foi alertada para a ocorrência através de uma chamada para o 112 - o suspeito, que tem problemas relacionados com o consumo excessivo de álcool, atingiu a mãe na omoplata.Apesar de a facada ter causado uma perfuração de dimensões consideráveis, os ferimentos não foram considerados graves pelos Bombeiros do Marco de Canaveses, que assistiram a vítima. A equipa de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação também participou no socorro. A mulher não chegou a perder consciência e foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.O caso de violência doméstica aconteceu pelas 19h50 de sexta-feira. Já no dia 4 deste mês, a GNR tinha elaborado um auto de notícia pelo mesmo crime e com os mesmos intervenientes. Ao que oconseguiu apurar, a dependência do álcool transforma o comportamento do jovem, que se torna agressivo, principalmente quando a mãe não lhe oferece dinheiro para comprar bebidas.Não havia, no entanto, indícios de que estivesse alcoolizado no momento em que foi detido, ainda dentro da habitação. A vítima tem uma outra filha, que não mora na mesma casa.