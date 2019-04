Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem alemã de 22 anos morre atropelada na A2 em Silves

Acidente fez ainda um ferido ligeiro que foi transportado para o Hospital de Faro.

23:30

Uma jovem alemã de 22 anos morreu esta segunda-feira à noite atropelada na A2, junto a Monte Branco, Silves, no Algarve. Há ainda registo de um ferido ligeiro que foi transportado para o Hospital de Faro.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto ao CDOS de Faro, o alerta foi dado às 21h27.



No local estiveram os Bombeiros de Albufeira, INEM, bem como a GNR e a Brisa.



As causas do acidente ainda são desconhecidas.