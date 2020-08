Jovem ameaça mãe com catana em Famalicão

Agressivo e descontrolado, o homem de 29 anos quis atacar a mãe em casa, no domingo à noite, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.



Após várias ameaças, surgiu de catana na mão para agredir a progenitora, de cerca de 70 anos. Foi travado por outros familiares que se encontravam na habitação e que o retiveram até à chegada da PSP. O agressor violento foi detido e deverá ser esta terça-feira presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila Nova de Famalicão.

O caso aconteceu no domingo, já depois das 22h00. A patrulha da PSP de Vila Nova de Famalicão foi alertada para uma situação de violência doméstica. Quando chegaram à habitação, em Calendário, os agentes encontraram ainda uma situação conflituosa.

O homem, já depois de ter ameaçado e tentado atingir a mãe, tinha sido travador por outros familiares, a quem continuava também a tentar agredir.

Os agentes apreenderam-lhe de imediato a arma e ouviram o depoimento da vítima, que tinha sido já ameaçada em outras ocasiões. O agressor foi levado para a esquadra e manteve o comportamento violento com os agentes da PSP.

Durante a tarde desta segunda-feira ainda foi conduzido ao tribunal da cidade para ser sujeito a primeiro interrogatório.



No entanto, a procuradora de turno do Ministério Público apenas fez a identificação do arguido, solicitando o adiamento da diligência. O agressor fica detido durante mais uma noite para ser presente esta manhã a juiz de instrução criminal.