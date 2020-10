A relação começou em dezembro do ano passado e desde essa altura que a mulher, de 22 anos, vivia um inferno às mãos do agressor. Os maus-tratos verbais e físicos eram constantes, tal como as ameaças de morte e de divulgação de imagens intimas da vítima nas redes sociais. A violência ocorria tanto na casa do suspeito, de 20 anos, em Felgueiras, como na via pública. Foi detido na sexta-feira e fica agora em prisão preventiva.O homem já se encontrava com pulseira eletrónica e a cumprir uma pena suspensa de dois anos por violência doméstica contra a ex-companheira, quando voltou a fazer o mesmo na nova relação. Controlador e possessivo, perseguia a namorada para onde quer que fosse. Nem em casa a vítima se sentia segura, já que aquele surgia sem avisar e fazia-lhe esperas à porta.Num dos últimos episódios de violência, a vítima foi mantida à força na casa do agressor e novamente espancada. Teve mesmo de ser assistida e transportada ao hospital.Através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE), a GNR teve conhecimento do caso e deteve novamente o homem. Com vários antecedentes criminais por crimes de violência doméstica, o agressor foi levado a um juiz de instrução criminal que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa, ficando agora em prisão preventiva.