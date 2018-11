Ciumenta e possessiva, Bruna Gonçalves, de 22 anos, não aceitou o fim da relação de quase três anos com Luís Rodrigues, de 21. Na madrugada de 18 de outubro do ano passado, após uma violenta discussão com o namorado, saiu da casa que partilhavam, em Pardelhas, Fafe. No espaço de 20 minutos enviou ...