Jovem ameaçado em rixa na Póvoa de Lanhoso

Por L.R. | 09:15

Um jovem de 19 anos ficou ferido durante uma rixa entre dois grupos rivais, este domingo às 07h45, na avenida da República, na Póvoa de Lanhoso.



A vítima, que sofreu ferimentos ligeiros, queixa-se de ter sido também ameaçada com uma faca por um dos agressores.



O desentendimento terá começado no interior de um estabelecimento de diversão noturna, mas só no exterior aconteceu a cena de pancadaria, com agressões mútuas entre os dois grupos de jovens.



Os bombeiros levaram a vítima ao hospital de Braga e a GNR foi chamada ao local, estando a investigar o caso.