Jovem apanhado com arma junto a discoteca em Lisboa

Um homem de 20 anos, com antecedentes por agressões bárbaras, posse de armas e roubos, foi detido pela PSP de Lisboa, que o mandou parar junto a uma discoteca à beira-rio Tejo após o reconhecer.Estava na posse de uma pistola de calibre 6,35 mm e fazia-se acompanhar de um outro homem, condutor sem habilitação legal, também "conotado com roubos agravados pelo uso de armas".Seguiam num carro e a arma vinha numa bolsa a tiracolo. Este homem, que ia no lugar do passageiro, tem histórico por agredir com garrafas, por roubar distribuidores de pizas e mediadores de jogos da Santa Casa, em Lisboa, Amadora e Odivelas.