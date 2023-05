Duas freiras foram surpreendidas por um jovem de 18 anos que, armado com uma faca, as tentou assaltar junto à Sé de Viseu.



Mais tarde, o mesmo homem furtou uma carteira num estabelecimento comercial. Os crimes aconteceram na quarta-feira e a PSP de Viseu foi para o terreno e deteve-o no parque da cidade. Foram apreendidas duas facas e um cutelo.





Esta quinta-feira foi presente ao juiz.