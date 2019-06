Uma mulher de 22 anos terá sido, sábado, agredida pelo namorado e arrastada nas escadas de um prédio na Agualva, Sintra.Fugiu, com o metatarso (osso do pé) partido, e diz que dormiu numa barraca no bairro das Lopas, onde domingo ligou a uma amiga que a levou ao hospital.A queixa à PSP foi feita no dia seguinte pela mãe, que identificou o agressor apenas pelo primeiro nome.A vítima dormia medicada e quando um dia depois a PSP foi tentar ouvi-la já não a encontrou.