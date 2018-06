Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem arrastada para casebre e violada

Cadastrado com faca ataca estudante de Sintra a caminho da escola. Detido, está em preventiva.

Por João Tavares | 01:30

Cadastrado, já com pena de prisão cumprida por crimes violentos de roubo e agressões, não lhe eram, no entanto, conhecidos antecedentes por abusos sexuais. O homem de 28 anos emboscou uma jovem de 19, que não conhecia, a caminho da escola quando a vítima ia para as aulas, à luz do dia da última quarta-feira – e sob a ameaça de uma faca arrastou-a para um casebre e violou-a.



Já foi apanhado pela secção de combate aos crimes sexuais da Polícia Judiciária de Lisboa e regressou à cadeia, em prisão preventiva a aguardar julgamento.



O crime ocorreu logo ao início da manhã, na zona de Sintra, quando a estudante de 19 anos seguia sozinha, a pé, por um atalho em direção à escola. Trata-se de um local ermo, com um caminho de cerca de 300 metros onde raramente passa alguém – só alguns estudantes que aproveitam para atalhar caminho rumo às aulas num estabelecimento de ensino público.



Foi por isso o local escolhido para o predador se esconder, armado com uma faca. Mal viu a rapariga a caminhar sozinha atacou – sabendo que, ali, ninguém a poderia socorrer. Aproveitou a existência de alguns casebres devolutos na zona e arrastou a vítima para um deles, sob a ameaça de arma branca.



Uma vez no interior da casa, o cadastrado forçou a jovem à prática de vários atos sexuais. A jovem, depois de abandonada, foi rápida a fazer queixa, tendo sido sujeita a perícias médico-legais. E a PJ avançou – apanhando o violador. A investigação vai continuar no sentido de saber se o homem fez mais vítimas.