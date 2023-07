O Núcleo de Investigação Criminal de Viana do Castelo constituiu arguido um homem, de 23 anos, por furto numa residência, no concelho de Caminha.Após a denúncia do referido furto numa casa em Caminha, os militares efetuaram diligências que permitiram a identificação do suspeito. No seguimento da investigação, foi realizada uma busca a casa do suspeito e, para além da apreensão dos bens furtados, foram ainda apreendidos um computador portátil e uma arma de fogo.