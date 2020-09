Um homem “problemático”, com alegada doença mental e um histórico de crimes com armas brancas. Tibério Barcelos, de 28 anos, matou os pais à facada, no sábado à hora de almoço, e suicidou-se numa linha de comboio. João e Iva Barcelos, de 64 e 59 anos, da ilha Terceira, viviam há três décadas em Toronto, no Canadá.









De acordo com a polícia, o homem foi encontrado morto com “múltiplos golpes” à porta de casa, em Etobicoke. A mulher, também vítima de várias facadas, estava dentro da habitação. Os agentes encontraram o corpo do filho, a poucas dezenas de metros, na linha de comboio após se ter atirado para a frente de uma composição.

As causas do crime continuam a ser investigadas. A polícia lançou um apelo público por testemunhos que possam ajudar a estabelecer o que ocorreu antes dos homicídios. Há três semanas, Tibério foi visto na rua com uma faca grande e há dois anos acabou detido por esse motivo e obrigado a tratamento psiquiátrico. Iva era natural de Raminho e João de São Mateus, em Angra do Heroísmo.