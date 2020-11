Jovem assassinado com dois tiros na cabeça no Porto

Um homem de 26 anos, residente na Baixa da Banheira, concelho da Moita, foi assassinado com dois tiros na cabeça, na madrugada de quarta-feira, no Porto, confirmou ojunto de fontes policiais. O caso é investigado pela PJ.Eduardo Miguel Bôto Rodrigues Almeida, conhecido pela alcunha de ‘Edu’, tinha ficha na polícia por dezenas de crimes ocorridos desde 2008 na Margem Sul. Entre estes contam-se agressões, tráfico de droga, condução sem carta, furtos e roubos. As últimas detenções são de 25 de outubro, no Barreiro, e antes em Setúbal, sempre por tráfico de droga."Quero que se faça justiça pelo meu sobrinho, estou sem palavras com esta violência", lamentou aoÂngelo Rodrigues, tio materno da vítima. "Ele andava por maus caminhos há muito tempo, mas nunca pensei que terminasse desta forma. Ele não merecia", disse.A vítima ainda deu entrada num hospital do Porto, mas acabou por morrer.