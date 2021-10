Jovem atacado à facada em bar na Madeira

Um jovem, com cerca de 20 anos, foi atacado à facada numa rixa que começou, este sábado de madrugada, no interior de um bar no Funchal, Madeira.A vítima terá, inicialmente, recusado ser transportada para o hospital enquanto a situação não fosse registada por uma patrulha da PSP.Este não terá sido o único episódio de violência durante a madrugada de sábado, no centro do Funchal.