Jovem ateava fogos e dava o alerta de incêndio por fascínio pelo aparato dos meios em combate

Um homem, de 24 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Centro por atear cinco incêndios florestais na zona de Buarcos, Figueira da Foz.Depois de lançar as chamas, o arguido, empregado da restauração, dava o alerta para o incêndio - não diretamente, mas através de outra pessoa -, o que leva os inspetores a suspeitar de que a motivação estará relacionada com o fascínio pelo aparato dos meios em combate.Os crimes ocorreram entre fevereiro e junho em zonas com vasta mancha florestal, confinante com a zona urbana.Ouvido pelo juiz, o suspeito ficou preso em casa com pulseira eletrónica.