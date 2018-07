Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem atingido a tiro por colega em Alverca do Ribatejo

Agressor fugiu das autoridades, mas foi interceptado pouco tempo depois.

10.07.18

Um jovem, com cerca de 20 anos, foi atingido a tiro na perna por um colega de trabalho na sequência de um desentendimento entre ambos esta terça-feira em Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira, apurou o CM.



Segundo fonte da Polícia de Segurança Pública, o agressor, com cerca de 30 anos, ainda tentou a fuga mas foi intercetado pouco tempo depois e detido.



Os dois trabalhavam no ramo da construção civil.



O alerta foi dado por volta das 18h00.



A vítima foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira.