Um menino de nove anos morreu na sequência de um acidente de viação. A criança era atleta de Taekwondo no Boavista FC, que divulgou a informação em comunicado no site oficial, esta terça-feira."O Presidente do Boavista FC, Dr. Vítor Murta, em nome pessoal e do Boavista FC, presta as mais sentidas condolências à família enlutada", lê-se no texto.As cerimónias fúnebres realizam-se esta quarta-feira, na Igreja do Cristo Rei.