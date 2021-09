O jovem que matou o pai em Algés esta quarta-feira atou os pés do pai depois de o matar para que a mãe não descobrisse o corpo, sabe o CM.O jovem terá cometido o crime para proteger a família.Tiago, um jovem universitário de 23 anos, assassinou o pai na casa da família, que foi encontrado morto na cama com um saco de plástico na cabeça e com os pés amarrado.