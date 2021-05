Jovem atropelada ao atravessar passadeira em Gaia

Uma jovem de 16 anos foi atropelada em Vila Nova de Gaia, enquanto atravessava numa passadeira.A menor foi colhida por um carro que seguia na Rua do Jardim, em Vilar do Paraíso, enquanto o pai da adolescente fazia marcha-atrás.O homem saiu da viatura em socorro da filha e acabou por ficar ferido, ao escorregar.No local estiveram os Bombeiros de Coimbrões, que transportaram as vítimas para o Hospital de Gaia.O alerta foi dado por volta da 8h00.O condutor já foi identificado e a PSP foi chamada ao local para investigar o caso.