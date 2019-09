Uma jovem foi atropelada na passada sexta-feira em Viseu e o condutor fugiu. Tudo aconteceu junto ao centro comercial Palácio do Gelo. A vítima sofreu um traumatismo craniano e partiu um braço.Esta segunda-feira, ainda estava internada no Hospital de Viseu.Fonte da PSP de Viseu disse esta segunda-feira aoque as autoridades estão a tentar localizar um Opel Corsa de cor branca, que na sexta-feira não foi detetado nas câmaras de videovigilância do centro comercial.