Jovem atropelada na passadeira por condutor sem carta no dia de aniversário

Uma jovem, que completa esta sexta-feira 18 anos, foi atropelada por um carro durante esta manhã, na Avenida da Liberdade, junto à capela de São João, em Braga, quando se encontrava a atravessar a estrada na passadeira. O acidente ocorreu por volta das 8h30.A vítima ficou ferida com gravidade, foi assistida pela Cruz Vermelha e transportada para o hospital de Braga. Apresentava uma fatura numa perna e ferimentos na cabeça.Segundo apurou o, o condutor, um homem com cerca de 60 anos e de nacionalidade brasileira, não tinha em posse os documentos de identificação e vai ser transportado para a esquadra da PSP de Braga até que um familiar consiga entregar os documentos aos agentes.A jovem levava consigo um bolo, para celebrar o seu aniversário com os colegas, quando foi atropelada, enquanto atravessava na passadeira.