Jovem atropelado ganha computador para projeto

Por Diana Santos Gomez | 01:30

O objetivo de Rúben é criar um canal motivacional no YouTube para as "pessoas nunca desistirem de seguir em frente perante as adversidades da vida".



A mãe ficou emocionada ao ver o sorriso do filho quando recebeu a ajuda. Pedro Jesus, da empresa POS Informática, explica que "o computador foi escolhido a pensar nas suas necessidades".



Jovem luta por indemnização há quatro anos

Depois do atropelamento, o caso avançou para tribunal. No entanto, segundo o CM apurou junto de Ana Marçal, a advogada que representa esta família, ainda não chegou a julgamento.



Em quatro anos, Rúben foi ouvido, apenas uma vez, pela procuradora do Ministério Público para explicar o que se lembrava sobre o atropelamento que quase lhe tirou a vida, a 21 de julho de 2014.



A advogada de Rúben, que luta por uma indemnização para o jovem, teme que o caso seja arquivado.



Projeto motivacional

Rúben deseja continua os estudos na área da informática ou robótica e quer criar um canal no YouTube com mensagens motivacionais para ajudar pessoas a ultrapassar as dificuldades, definindo objetivos.



Dificuldades

A família de Rúben sobrevive com cerca de 700 euros por mês, incluindo um abono de 86 euros pelo qual esperou 2 anos.

A história de vida de Rúben Fortes sensibilizou diversas empresas de Portimão que se reuniram para adquirir um computador novo para o jovem de 17 anos, que foi atropelado por um camião, há quatro anos.Rúben frequenta o 8º ano, na Escola Júdice Fialho, e é um exemplo para outros jovens. O equipamento, avaliado em cerca de dois mil euros, é fundamental para este rapaz, que tem aulas por videoconferência em casa devido às graves lesões que sofreu.