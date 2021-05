Jovem atropelado no Seixal ouvido hoje em tribunal

que foi atropelado por um carro ao fugir de seis colegas que o agrediam e perseguiam,

José Lemos e a mulher acompanham esta sexta-feira de manhã o filho de 13 anos,ao Ministério Público do Tribunal de Família e Menores do Seixal.É no âmbito do inquérito cuja abertura foi ordenada pela Procuradoria-Geral da República que o menor vai prestar as primeiras declarações.A rapariga de 13 anos, considerada a agressora principal e que precipitou o atropelamento do jovem, e uma das outras meninas identificadas pela PSP na tarde de 20 de maio, também tinham declarações agendadas para hoje. No entanto, essa diligência foi adiada.