Jovem atropelado no Seixal pede ao pai: “Quero fazer a vida normal”

O rapaz de 13 anos, aluno da escola Dr. António Augusto Louro, no Seixal, que foi atropelado por um carro ao fugir de seis colegas que o agrediam e perseguiam, “está a recuperar”. “Ele já me disse: quero fazer a vida normal. Voltou à escola na segunda-feira, com apoio de colegas e professores, mas vamos querer justiça”, disse ao CM José Lemos, pai do menor alvo de bullying.





CM noticiou esta quinta-feira, a PSP identificou seis raparigas logo a 20 de maio, quinta-feira, dia em que o rapaz de 13 anos foi atropelado por um carro na Estrada Nacional 10-2.



O professor de Karaté (o filho foi praticante, mas faz agora uma pausa devido à pandemia) deslocou-se esta quinta-feira à escola para reunir com a direção. Na mão levava o regulamento disciplinar. “Estamos perante um caso de polícia. Aquilo que vou propor são processos disciplinares”, considerou. Recorde-se que, tal como onoticiou esta quinta-feira, a PSP identificou seis raparigas logo a 20 de maio, quinta-feira, dia em que o rapaz de 13 anos foi atropelado por um carro na Estrada Nacional 10-2.

O Ministério Público do Seixal abriu um inquérito para apurar a responsabilidade dos envolvidos (vítima e agressoras) nos factos que conduziram ao atropelamento e ficaram filmados.





José Lemos saiu sem garantias da reunião com a escola. “Disseram-me que vão analisar o processo e fazer aplicar o regulamento. Agora temos um processo-crime e outro a correr na escola”, acrescentou o pai do menino de 13 anos. Segundo o professor de Karaté, o menor está agora apostado em esquecer tudo. “Nós (os pais) só soubemos das suspeitas de bullying no dia a seguir ao atropelamento. À chegada ao local, a PSP e o condutor disseram-me que o meu filho se deu como culpado. Só quando começámos a ver os vídeos partilhados nos apercebemos do que se passou [foi agredido pelas colegas e fugia quando tentou atravessar a estrada]”, concluiu.



Menor vai hoje ao Ministério Público