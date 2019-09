Jovem baleado na cara durante festa em Oeiras

Um jovem de 23 anos foi atingido com um tiro na cara durante uma festa no bairro da Portela de Carnaxide, Oeiras, que começou no domingo à noite e só terminou pelas 11h00 de segunda-feira, quando a PSP foi chamada ao local para pôr cobro a confrontos entre grupos rivais.Segundo oapurou, a PSP foi alertada para desacatos na rua Ferreira Lapa envolvendo cerca de 150 pessoas e que terminaram com disparos. Mas quando as primeiras patrulhas chegaram ao local toda a gente dispersou. Na zona não foram encontradas armas nem invólucros.A situação parecia resolvida, mas minutos depois um jovem dava entrada no Hospital São Francisco Xavier com ferimentos de bala no rosto. Só nesta altura as autoridades perceberam que havia uma vítima dos confrontos, mas que se deslocou ao hospital numa viatura particular.O caso, por configurar uma tentativa de homicídio com arma de fogo, transitou para a alçada da Polícia Judiciária de Lisboa.