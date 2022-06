Há quase um mês que a Polícia é chamada, mais do que uma vez por semana, à rua Cónego Manuel Faria, em Braga, para pôr termo a barulho e agressões no apartamento para onde se mudou, recentemente, uma família. Na terça-feira, a PSP acabou por deter um jovem de 25 anos, com problemas psiquiátricos, após esfaquear os pais.









A agressão aconteceu já depois das 22h30, no interior do apartamento. Depois do ataque, que feriu a mãe no pescoço e o pai no abdómen, o filho agressor barricou-se no quarto. Saiu já na presença da PSP de Braga e acabou detido em flagrante por violência doméstica. Pais e filho foram assistidos e tiveram alta. O jovem ficou preso.