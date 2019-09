Jovem cadastrado ateava fogos para ‘limpar’ a imagem

Está ainda obrigado a ter acompanhamento psiquiátrico e fica também proibido de comprar ou possuir objetos que possibilitem a ignição, ou seja, fósforos e isqueiros.

Acusado de abuso sexual de menores e suspeito de vários furtos e atos de vandalismo na zona onde reside, em Ponte de Lima, o jovem de 24 anos quis ‘limpar’ a má imagem que criou junto da população.Decidiu, com recurso a um isqueiro, atear vários focos de incêndio para depois alertar os bombeiros e a GNR e até oferecer-se para ajudar no combate às chamas.Mas o seu comportamento causou estranheza junto das autoridades, e o desempregado acabou por ser detido esta sexta-feira pela Polícia Judiciária de Braga.É o principal suspeito de ter ateado dois incêndios florestais em Vilar da Almas, concelho de Ponte de Lima, no dia 18 deste mês, às 20h30.Quando foi ouvido pela PJ, o cadastrado não assumiu a autoria dos dois incêndios. Sexta-feira, o juiz de instrução que o ouviu em primeiro interrogatório no Tribunal de Ponte de Lima decidiu libertá-lo, com obrigação de se apresentar todos os dias no posto da GNR de S. Julião de Freixo, onde reside.