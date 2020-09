Jovem cai a fosso de monumento em fuga à GNR

A patrulha da GNR deslocou-se este domingo de madrugada ao Castelo de Vila Viçosa, após o alerta de um morador para o barulho excessivo que um grupo estaria a fazer no local. Eram já 03h00 quando avistaram quatro jovens e estes, ao aperceberem-se da presença dos militares, dispersaram em fuga. Mas um deles, de 23 anos, acabou por escorregar e caiu ao fosso do monumento, numa queda de cerca de cinco metros de altura.





“Uma patrulha dirigiu-se para o local para ver o que se passava e um grupo de pessoas, ao aperceber-se da chegada dos militares começou a fugir, tendo um jovem caído no fosso do castelo”, explicou fonte da GNR, que já identificou os restantes elementos do grupo.