Um homem de 21 anos sobreviveu esta quinta-feira de forma “milagrosa”, com ferimentos graves, após cair de uma altura de 40 metros enquanto trabalhava na manutenção de linhas elétricas de alta tensão na barragem da Bouçã, Sertã, no limite dos distritos de Leiria e de Castelo Branco.





O jovem integrava uma equipa de uma empresa do Porto, que há três semanas levava a cabo trabalhos de manutenção na zona. Pelas 08h20, o trabalhador caiu da torre (altura de 40 metros) embatendo com violência no chão. À chegada dos Bombeiros de Figueiró dos Vinhos, os operacionais depararam-se com a vítima “politraumatizada”, a lutar pela vida.Jorge Martins, comandante dos bombeiros. Foi necessária mais de uma hora para que os médicos do INEM conseguissem retirar o jovem do local em segurança. Estava ao final da tarde internado no Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, “estável”.