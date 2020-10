Jovem casal ferido em despiste de moto em Ovar

Um casal, com cerca de 20 anos, ficou ferido, na sequência do despiste da moto em que seguiam, no sábado à tarde, na Avenida do Europarque, junto à EN109, em Maceda, Ovar. Não são conhecidas as causas do acidente.O alerta foi dado, cerca das 16h00, para os bombeiros de Esmoriz, para um acidente rodoviário.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros locais, para o hospital da Feira.A GNR de Esmoriz foi chamada ao local e investiga as causas do acidente.O trânsito ficou condicionado, no sentido Ovar/Feira, durante cerca de um hora.