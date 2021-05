Um jovem, de 19 anos, envolveu-se em confrontos com populares, ao final da tarde de domingo, após o carro em que ia se despistar e ter colidido com caixotes do lixo e motos, que estavam estacionadas junto à praia em Lavra, Matosinhos.













Acabou detido e levado ao hospital, onde ficou provado que estava alcoolizado. Presente a juiz, saiu em liberdade.



Depois da colisão, fugiu do local. No entanto, o carro acabou por ficar imobilizado a poucos metros do local do acidente.