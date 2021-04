Jovem ciclista gravemente ferido durante passeio com amigos em Ponte de Lima

Um ciclista de 25 anos foi encontrado inconsciente por amigos, este domingo de manhã, quando faziam um passeio de bicicleta no monte, na localidade de Boalhosa, Ponte de Lima. O jovem foi transportado ao Hospital de Viana do Castelo, com suspeitas de ter sofrido um traumatismo craneoencefálico.

O alerta para os bombeiros foi dado pelos amigos da vítima, minutos antes das 11h00. Notaram a falta de um elemento do grupo e acabaram por encontrá-lo caído no chão e sem sentidos.





Já no local, os bombeiros de Ponte de Lima encontraram o ciclista já a recuperar os sentidos, mas com sinais de amnésia. Foi imobilizado e transportado ao Hospital de Viana do Castelo.