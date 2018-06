Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem ciclista morre a treinar para prova

Pai e filho faziam um treino de BTT quando embateram violentamente contra um automóvel.

Por Tiago Griff | 01:30

Um jovem ciclista de 19 anos morreu na sequência de uma colisão com um automóvel que estava a atravessar a estrada, enquanto mudava de direção, perto da cidade de Loulé.



A vítima, que foi transportada com ferimentos graves para o hospital de Faro, seguia acompanhada pelo pai - que também sofreu ferimentos graves - enquanto os dois treinavam para uma prova de BTT do jovem. O condutor foi identificado pela GNR.



"Foi uma colisão muito violenta. Uma das bicicletas quase entrou, na totalidade, para dentro do automóvel", recordou ao CM uma das pessoas que testemunhou o grave acidente que teve lugar ao início da noite desta quarta-feira, na Estrada Nacional 270, que liga Loulé a São Brás de Alportel.



Ao que o CM apurou, o condutor do automóvel ia regressar a casa após ter estado num café perto da localidade de Pedragosa. Ao sair do estacionamento atravessou o veículo na estrada para virar a direção e não reparou nas duas bicicletas conduzidas pelo jovem Duarte Lourenço e o pai, Álvaro Lourenço, que seguiam em direção a Loulé, após um treino para uma prova de BTT, que o jovem iria participar, na Hungria.



As duas vítimas foram assistidas pelo INEM no local e foram transportadas, em estado muito grave, para o hospital de Faro. Duarte acabaria por morrer na unidade hospitalar horas depois, enquanto o pai continua internado.



A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.



PORMENORES



BTT de Loulé

O jovem Duarte Lourenço fazia parte do lote de atletas que pertencem à equipa de ciclismo do BTT de Loulé e participava regularmente em provas nacionais e internacionais da modalidade.



25 acidentes

Segundo dados da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária ocorrem, em média, 25 acidentes diários nas estradas do Algarve. Até ao dia 15 deste mês, já se registaram 4207 acidentes.



Treinos com o pai

Segundo o CM apurou, era habitual o jovem treinar com o pai e usavam muitas vezes aquela via para o fazer. Os treinos Intensificavam-se à medida que se aproximavam as provas de BTT.