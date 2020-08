Jovem colhida por barco em Tavira morre no hospital em Lisboa

A jovem de 20 anos, que foi colhida no domingo por uma embarcação de recreio em Tavira, morreu esta sexta-feira numa unidade hospitalar em Lisboa, onde se encontrava internada desde o passado domingo.Segundo apurou o Correio da Manhã, trata-se de Bruna Madeira, residente em Altura, que se encontrava a fazer mergulho acompanhada pelo seu pai quando foi colhida por um barco , tendo sofrido um traumatismo craniano grave e várias lesões no braço esquerdo. Foi transportada de helicóptero para o Hospital de Faro mas, horas depois, acabaria por ser transferida para Lisboa.O acidente aconteceu a uma milha da costa, a sul de Cabanas de Tavira e, de acordo com Rui Andrade, Comandante da Capitania de Tavira e Vila Real de Santo António "nem a embarcação de recreio, nem a vítima estariam em zona interdita".Contactado pelo CM Francisco Amaral, presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, confirmou o óbito da jovem. "É um dia triste para toda a comunidade castro-marinense. A família irá receber acompanhamento psicológico", referiu o autarca.