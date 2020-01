Jovem com facas e droga ameaça taxista na Margem Sul

Um homem de 23 anos obrigou um taxista a circular desde a zona do Seixal até Setúbal sob ameaça.Só foi travado depois de a GNR montar um bloqueio na EN10, junto a um posto de combustível à entrada da cidade. De acordo com fonte da GNR, o taxista conseguiu alertar o patrão, que por sua vez ligou para o 112, o que deu início à operação da GNR.O suspeito foi detido com quatro facas, uma soqueira, cocaína e crack e indiciado por coação. Presente esta terça-feira a tribunal saiu em liberdade com obrigação de se submeter a tratamento à dependência das drogas.