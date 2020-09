Jovem com mais de 90% do corpo queimado num incêndio em Famalicão está em estado crítico

Foi transferido este domingo para a Unidade de Queimados do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, em estado crítico, o jovem de 20 anos que ficou com mais de 90% do corpo queimado num incêndio que deflagrou na casa onde vive com a família, no sábado à tarde, em Arnoso Santa Eulália, concelho de Vila Nova de Famalicão.



Quando foi socorrido por um vizinho, logo após o início do fogo, o jovem tinha o corpo todo em chamas. A mãe, de 47 anos, também sofreu queimaduras graves e está internada. A Polícia Judiciária de Braga investiga as causas.



